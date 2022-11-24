Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах 38-летнюю женщину обвинили в убийстве бывшего сожителя. Она стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что днем 20 ноября этого года она была в гогстях у своего знакомого, в доме по проезду Вьюнковскому. Во время ссоры с бывшим сожителем, который тоже пришел туда, она ударила его ножом в грудь.

Женщина вызвала скорую помощь. Но удар оказался смертельным: мужчина умер на месте происшествия через непродолжительное время.

Следователи с места происшествия изъяли предметы и объекты, важные для расследования. Также назначили комплекс судебных экспертиз и допросили свидетелей.

- Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – Сейчас женщина находится под стражей.