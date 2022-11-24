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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:56

С улиц Брянска вывезли 780 тонн снега

Город убирали 63 машины и около 110 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

С улиц Брянска вывезли 780 тонн снега. В уборке города участвовали 63 единицы техники и около 110 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В четверг, 24 ноября, дорожники посыпали дороги и тротуары. Для этого задействовали больше 60 спецмашин. 120 человек чистят снег вручную, посыпают тротуары песком. Работники дорожного управления трудятся с четырех часов утра.

- В настоящее время дорожники все еще трудятся на дорогах I и II категорий, расширяя проезжую часть, убирая навалы снега с остановочных комплексов, делая тротуары удобными для прохода пешеходов, - говорят в мэрии города. - После этого коммунальщики приступят к расчистке улиц частного сектора. Также периодически обрабатывают мосты, путепроводы, лестницы.