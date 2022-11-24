В Брянске отремонтировали 1 километр дороги на улице 9-го Января

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе Брянска отремонтировали 1 километр дороги на улице 9-го Января. Работы провели по просьбам местных жителей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Подрядчик уложил на 9-го Января новый асфальт, смонтировал освещение протяженностью 976 метров, выполнил монтаж 39 светильников. На всем протяжении построены тротуары с пандусами и заездами во дворы жилых домов. В рамках капремонта были заменены плиты перекрытий канализационных колодцев. Здесь также заменены дорожные знаки, нанесена термопластиковая разметка.

Практически вся улица пролегает по частному сектору, лишь незначительная часть — в районе улицы Дуки — вдоль нескольких многоэтажек. Важность ремонта улицы было обусловлено еще и тем, что она является одним из подъездных путей к школе №45.

Дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. В течение этого срока ему предстоит устранять выявленные недостатки за свой счет.