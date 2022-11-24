Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Почепе 52-летний мужчина угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 23 ноября около шести часов вечера на улице Усичева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 ехал в направлении улицы Толстого и сбил 52-летнего пешехода. Тот шел по проезжей части дороги во встречном направлении.

- В ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лба, рваную рану носа, перелом левой ноги, закрытый перелом обеих костей голени. – говорят в Госавтоинспекции. – Пешехода направили в больницу. Для установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ. Мужчина был одет в темную одежду, двигался без световозвращающих элементов. Раньше пешехода неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.