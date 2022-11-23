В Погаре ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Щербенко

Фото: "Подслушано в Погаре".

В брянском Погаре 22 ноября ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Щербенко. Похороны пройдут 24 ноября. Простится с Михаилом Яковлевичем можно юудет в 13.00 в Погарском районном доме культуры.

Михаил Яковлевич Щербенко родился 18 ноября 1923 года в погарском селе Лобки. В 1940 году окончил Борщовскую школу. Это был первый ее выпуск. До войны Михаил Яковлевич работал учителем в селе Городище.

В августе 1941 года Щербенко пошел учиться в 8-ю военно-авиационную школу пилотов, котороую сформировали на базе Брянского аэроклуба. В 1942 году весь выпуск перебросили в 45-ю пехотную дивизию имени Щорса. Она базировалась в Сталинграде, когда немцы были на подходе.

С сентября 42-го и до Победы Михаил Щербенко защищал Сталинград. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Затем были сражения под Харьковом.Здесь Щербенко получил орден Красной Звезды и орден Отечественной войны Ι степени, позже - медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизовался в декабре 1945-го.

После войны был инструктором, заведующим отделом, секретарем райкома партии, потом руководил трудовыми коллективами «Опытной станции», крахмального завода, шесть лет был секретарем райисполкома.

Михаил Яковлевич вернулся работать в школу. Трудился в Погаре учителем, завучем, директором. 18 лет работал в Погарской школе № 1 заместителем директора по воспитательной работе.

- На всех должностях отличали его особая принципиальность, прямота, честность, - говорится в некрологе. - Вечная память и слава ушедшему от нас Герою.