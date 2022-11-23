В Локте открыли памятный знак воинам-десантникам

Фото: Александр Богомаз.

В поселке Локоть в Брасовском районе открыли памятный знак воинам-десантникам. На торжественной церемонии 23 ноября присутствовал брянский губернатор Александр Богомаз.

- В рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом и братской сплоченность, - отметил глава региона. - Брасовские десантники выполняли воинский долг в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе, в Южной Осетии. Сегодня бойцы «крылатой пехоты» участвуют в специальной военной операции.

Уроженцы Брасовского района имеют государственные награды. Председатель районного Совета ветеранов Воздушно-десантных войск Роман Толпекин - кавалер ордена Мужества. Гвардии капитан Сергей Герасимов награжден медалью «За отвагу».