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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:10

В Локте открыли памятный знак воинам-десантникам

На церемонию приехал губернатор Александр Богомаз
Марина АНТОНОВА
Фото: Александр Богомаз.

Фото: Александр Богомаз.

В поселке Локоть в Брасовском районе открыли памятный знак воинам-десантникам. На торжественной церемонии 23 ноября присутствовал брянский губернатор Александр Богомаз.

- В рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом и братской сплоченность, - отметил глава региона. - Брасовские десантники выполняли воинский долг в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе, в Южной Осетии. Сегодня бойцы «крылатой пехоты» участвуют в специальной военной операции.

Уроженцы Брасовского района имеют государственные награды. Председатель районного Совета ветеранов Воздушно-десантных войск Роман Толпекин - кавалер ордена Мужества. Гвардии капитан Сергей Герасимов награжден медалью «За отвагу».