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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 11:50

Жительница Клинцов зарезала бывшего сожителя

38-летней женщине преъявили обвинение в убийстве
Марина АНТОНОВА

Жительницу брянского города Клинцы обвиняют в том, что она зарезала бывшего сожителя. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 20 ноября женщина была в доме своего знакомого на улице Вьюнковской в Клинцах. В этот же дом пришел ее бывший сожитель. Они поссорились. Женщина ударила мужчину ножом в грудь.

После она сама вызвала скорую помощь. Но потерпевший скончался через некоторое время на месте происшествия.

- С места происшествия следователем изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, - говорят следователи. - Подозреваемая содержится под стражей.