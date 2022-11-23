АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 84000 руб.

2. Сверловщик з/плата до 67000 руб.

3. Фрезеровщик з/плата от 25000 руб. Ученик фрезеровщика

4. Инженер по эксплуатации и обслуживанию транспорта з/плата от 30000 руб.

5. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

6. Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб.

7. Уборщица бытовых и производственных помещений з/плата от 18000 руб.

8. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб.

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования з/плата от 33000 руб. до 42000 руб.

10. Слесарь-ремонтник з/плата от 30000 руб. до 46000 руб.

11. Инженер-электроник з/плата 30000 руб.

12. Инженер-технолог (на производственный участок) з/плата от 24000 руб.

13. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.

14. Инженер-конструктор по приводам з/плата от 30000 руб.

15. Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

16. Мастер производственного участка з/плата от 30000 руб. Требование: образование техническое, умение читать чертеж, опыт работы в качестве мастера.

17. Техник-диспетчер з/плата от 23000 руб.

18. Технолог по механической обработке и сборке з/плата от 22000 руб. до 45000 руб.

19. Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям з/плата от 30000 руб.

20. Кладовщик з/плата от 18000 руб.

21. Наждачник з/плата от 22000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-30 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87. Реклама.