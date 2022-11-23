Брянская администрация официально приняла обновленную площадь Партизан

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская городская администрация во вторник, 22 ноября, провела официальную приемку обновленной площади Партизан. Работы здесь начали в начале августа и вели в течение трех месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

На площади заменили тротуарную плитку, выровняли блоки памятника, уложили новые центральные ступени, привели в порядок гранит. Необходимый для ремонта камень подрядчик привозил из месторождений с Урала, Карелии, а также Гомельской области республики Белоруссии. Также на площади Партизан приняли дополнительные меры по водоотведению.

- Завершившийся капремонт — лишь первый этап реконструкции исторического места Брянска, - говорят в мэрии города. - В рамках второго этапа реконструкции площади Партизан будет отремонтирована территория за памятником — от монумента до краеведческого музея.

После сдачи в эксплуатацию площадь партизан будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.