Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Клинцовском районе на пожаре в жилом доме погибла 80-летняя женщина. Сигнал о возгорании в населенном пункте Малая Топаль по улице Центральной на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 23 ноября в четвертом часу утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-10 и ОП Киваи в составе двух отделений на пожарных автоцистернах. По прибытии установили, что горит жилой дом.

- В 04:03 пожар локализован, в 05:16 огонь потушили полностью, - говорят в МЧС. - На тушении работали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы.

В огне погибла хозяйка дома. Причину ЧП устанавливают специалисты.