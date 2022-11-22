В Брянской области 23 женщин наградили Почетным знаком «Материнская слава»

Фото: Александр Богомаз.

В Брянской области 23 женщинам вручили Почетный знак «Материнская слава». Торжественная церемония состоялась 22 ноября в Хрустальном зале областного правительства. Награду получают женщины, воспитывающие пять и более детей.

- Благодаря масштабным мерам поддержки, увеличению материнского капитала у нас выросло число многодетных семе, - написал брянский губернатор Александр Богомаз. - Если в 2014 году их было 8665, то на 1 октября этого года число многодетных семей составило 13436, в которых воспитывается 44 820 детей. Если в 2019 году число третьих и последующих детей составляло 1963, то в 2021 году родилось уже 2076 детей.

Среди награжденых шесть многодетных матерей из Брянска. Это Наталья Попова из Бежицкого района, Евгения Бартенева, Римма Владимирова и Наталья Колжикова из Володарского района, Елена Подливахина из Советского и Анна Бичикова из Фокинского. На шестерых у них 31 ребенок.