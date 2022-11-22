В Брянске 26 ноября пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня

В Брянске в следующую субботу, 26 ноября, пройдет последняя ярмарка выходного дня в этом году. На совещании в горадминистрации подвели итоги сезонной торговли.

- Было продано более 700 тонн картофеля, что на 100 тонн больше, чем в прошлом году, - говорят в мэрии. - Средняя цена на «второй хлеб» была немногим выше 23 рублей. По данным статистики, наш картофель продавали дешевле, чем в Курске, Смоленске, Туле и Калуге.

За сезон число участников доходило до 140. На улице Спартаковской открыли дополнительную площадку под ярмарку. Желающих участвовать в ярмарках с каждым годом увеличивается. Поэтому в следующем году планируют найти более вместительные площадки, которые будут удобны и для сельхозтоваропроизводителей, и для жителей города.