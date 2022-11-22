В Брянске во время снегопада выпала треть месячной нормы осадков

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске во время субботнего снегопада 19 ноября выпала треть месячной нормы осадков. Последний раз столько снега выпадало за один день ноября в 2004 году, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В мэрии считают, что транспортного коллапса удалось избежать. Во второй половине дня в субботу на улицы выехали 40 единиц техники. Дорожники в ночь на 20 ноября перешли на круглосуточное дежурство.

- В воскресенье в городе трудились до 33 единиц техники, - говорят в горадминистрации. - В общей сложности с улиц Брянска вывезли более 200 тонн снега, эта работа продолжается.

В понедельник в городе работало 63 единицы техники и 116 дворников.