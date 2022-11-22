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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:06

В брянском Карачеве ищут пропавшего 17-летнего подростка

Родные не знают, где он находится с 20 ноября
Марина АНТОНОВА
Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В брянском городе Карачев пропал 17-летний подросток. Алексея Мокрашова ишут с 20 ноября. Его местонахождение неизвестно с пяти часов утра воскресенья, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Алексей был одет в черную куртку, черную толстовку, черные спортивные штаны, черную вязаную шапку, обут - в светло-серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего подростка или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 88007005452;

Полиция - 02, 102.