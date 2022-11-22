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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:21

В брянских Клинцах простились с 32-летним Денисом Ракитским

Военнослужащий погиб 4 октября во время спецоперации на Украине
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация города Клинцы.

Фото: администрация города Клинцы.

В брянских Клинцах во вторник, 22 ноября, простились с 32-летним Денисом Ракитским. Военнослужащий погиб 4 октября во время специальной операции на Украине. Об этом сообщают в горадминистрации Клинцов.

Указом президента РФ рядовом Ракитский награжден орденом Мужества посмертно.

Гражданская панихида и прощание состоялись с 10-00 до 12-00 часов в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.

Денис Ракинский - уроженец Клинцов. Он окончил местную школу, служил по призыву водителем.