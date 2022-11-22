Фото: Брянская областная филармония.
4 декабря в К/З Дружба состоится показ комедии "Вождь краснокожих" и «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» по пьесе Дарио Фо «Не всякий вор грабитель».
В 15.00 состоится показ комедии "Вождь краснокожих"для детей , а в 19.00 -спектакль «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» для взрослых.
Фото: Брянская областная филармония.
«Вождь Краснокожих (КОМЕДИЯ всей семьи) по пьесе О.Генри. Режиссер Вячеслав Терещенко. Спектакль Московского театра «Турандот»
В основе весёлого спектакля-фантазии «Вождь краснокожих»
лежит рассказ гениального американского писателя О.Генри о двух
авантюристах, задумавших похитить мальчика с целью выкупа.
Похищение удаётся вполне, но с неожиданным результатом:
мальчишка устраивает такую «сладкую» и «весёленькую» жизнь
грабителям, что они не знают, как от него избавиться. Дети во время
спектакля становятся активными участниками истории!
Динамично развивающееся весёлое действие, яркие костюмы,
стильные декорации, музыкальные и пластические этюды, драки,
перестрелки и погони не оставят равнодушными детей и их
родителей!
Возрастная категория 6+
Билеты можно приобрести в кассе К/З "Дружба" и Онлайн на сайте:
https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s424 Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.
Спектакль «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» по пьесе Дарио Фо «Не всякий вор грабитель» оставит массу приятных впечатлений.
В спектакле принимают участие актеры: Александр Носик, Мария Голубкина, Наталья Бочкарева, Юлия Авшарова, Артем Бибилюров, Роман Шумилов.
История о любви и ограблении по-итальянски. Причудливые преломления человеческих характеров, «игра страстей» в этой пьесе вызваны двусмысленной, даже рискованной ситуацией, в которую попадают её незадачливые герои.
Некий вор проникает в богатую квартиру. Он настолько уверен, что хозяева покинули её надолго, что «орудует» не спеша, «с комфортом» и даже разговаривает с женой «с рабочего места». Но оказалось, что хозяева квартиры – неверные супруги – (конечно, каждый по отдельности) задумали использовать опустевшую квартиру для любовных утех… искромётный юмор, узнаваемые живые персонажи пьесы позволяют актёрам окунуться в стихию игры и порадовать зрителей своим мастерством.
Фото: Брянская областная филармония.
Режиссер и продюсер Владимир Жуков. Молодые люди в возрасте до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой». Возрастная категория: 16+
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут
Билеты можно приобрести в кассе К/З "Дружба" и онлайн на сайте:
https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s425
Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04, а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru.
Будем ждать вас!!!
Реклама.