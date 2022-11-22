Фото: Брянская областная филармония.

4 декабря в К/З Дружба состоится показ комедии "Вождь краснокожих" и «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» по пьесе Дарио Фо «Не всякий вор грабитель».

В 15.00 состоится показ комедии "Вождь краснокожих"для детей , а в 19.00 -спектакль «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» для взрослых.

Фото: Брянская областная филармония.

«Вождь Краснокожих (КОМЕДИЯ всей семьи) по пьесе О.Генри. Режиссер Вячеслав Терещенко. Спектакль Московского театра «Турандот»

В основе весёлого спектакля-фантазии «Вождь краснокожих»

лежит рассказ гениального американского писателя О.Генри о двух

авантюристах, задумавших похитить мальчика с целью выкупа.

Похищение удаётся вполне, но с неожиданным результатом:

мальчишка устраивает такую «сладкую» и «весёленькую» жизнь

грабителям, что они не знают, как от него избавиться. Дети во время

спектакля становятся активными участниками истории!

Динамично развивающееся весёлое действие, яркие костюмы,

стильные декорации, музыкальные и пластические этюды, драки,

перестрелки и погони не оставят равнодушными детей и их

родителей!

Возрастная категория 6+

Билеты можно приобрести в кассе К/З "Дружба" и Онлайн на сайте:

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s424 Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.

Спектакль «ИТАЛЬЯНО АМОР и маленькие недоразумения» по пьесе Дарио Фо «Не всякий вор грабитель» оставит массу приятных впечатлений.

В спектакле принимают участие актеры: Александр Носик, Мария Голубкина, Наталья Бочкарева, Юлия Авшарова, Артем Бибилюров, Роман Шумилов.

История о любви и ограблении по-итальянски. Причудливые преломления человеческих характеров, «игра страстей» в этой пьесе вызваны двусмысленной, даже рискованной ситуацией, в которую попадают её незадачливые герои.

Некий вор проникает в богатую квартиру. Он настолько уверен, что хозяева покинули её надолго, что «орудует» не спеша, «с комфортом» и даже разговаривает с женой «с рабочего места». Но оказалось, что хозяева квартиры – неверные супруги – (конечно, каждый по отдельности) задумали использовать опустевшую квартиру для любовных утех… искромётный юмор, узнаваемые живые персонажи пьесы позволяют актёрам окунуться в стихию игры и порадовать зрителей своим мастерством.

Фото: Брянская областная филармония.

Режиссер и продюсер Владимир Жуков. Молодые люди в возрасте до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой». Возрастная категория: 16+

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Билеты можно приобрести в кассе К/З "Дружба" и онлайн на сайте:

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s425

Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04, а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru.

Будем ждать вас!!!

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