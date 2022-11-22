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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:09

В Жуковском районе после столкновения с КАМАЗом погиб водитель иномарки

53-летний мужчина скончался на месте ДТП
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе после столкновения с КАМАЗом погиб водитель иномарки. ДТП произошло 21 ноября около половины восьмого вечера на 161 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель КАМАЗа ехал в сторону Жуковки. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хендай Туссан», за рулем которого был 53-летний мужчина.

- В ДТП водитель «Хендай Туссан» от полученных травм скончался на месте автоаварии, - говорят в Госавтоинспекции. – Погибший не был пристегнут ремнем безопасности.