Двое брянцев ответят перед судом за групповое убийство

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области фигурантами уголовного дела стали 18-летний парень из Севского района и 26-летний житель поселка Суземка. Они знакомы между собой. Их подозревают в совершении группового убийства. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером 31 октября этого года подозреваемые находились в частном доме по улице Маяковского в Севске. Между ними и проживавшим там местным жителям вспыхнула ссора. В гневе подозреваемые не меньше двух раз ударили мужчину обухом топора по голове. Тот потерял сознание.

Затем они погрузили тело потерпевшего в багажник машины и вывезли в лес около села Первомайское Севского района. Там они задушили жертву шнуром, а тело оттащили в земляной ров и закидали ветками деревьев и травой.

- Злоумышленников заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете. – Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.