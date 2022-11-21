В Брянске управляющие компании не почистили снег в проездах между домами. Проверка прошла на следующий день после снегопада 20 ноября, сообщают в Государственной жилищной инспекции Брянской области.

- На момент осмотра представителями инспекции установлено, что произведена уборка тротуаров и площадок перед входами в подъезды, но внутридворовые проезды не очищены от снега и наледи на всю ширину дороги, посыпка протовогололедной смесью не произведена, - говорят в пресс-службе инспекции.

В Володарском районе нарушения обнаружили на улицах Мичурина, Красной, Одесской, Клары Цеткин, Профсоюзов, Радищева, Кольцова. В В Советском районе нарушения выявлили во дворах многоквартирных домов на уице Советской.

В Фокинском - на улицах Коммунаров, Полесской, Киевской, переулке Литвинова. В Бежицком районе нарушения выявили по улице Федюнинского.

- В адрес управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖК и иных организаций направлены предостережения о недопустимости нарушения требований действующего жилищного законодательства, в части надлежащего содержания прилегающих территорий многоквартирных домов, - говорят в инспекции.

Государственная жилищная инспекция Брянской области