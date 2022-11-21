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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 14:55

В Красногорском районе автомобилистка съехала в кювет, машина загорелась

Женщину госпитализировали с травмами
Марина АНТОНОВА

В Красногорском районе автомобилистка съехала в кювет. ДТП произошло около двух часов дня в субботу, 19 ноября, на 14-м километре Палужская Рудня-Заборье-Медведи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

50-летняя женщина за рулем "Ауди 80" ехала со стороны деревни Медведи в сторону деревни Заборье. Она не справилась с управлением. Машина съехала с дороги в кювет, врезалась в дерево. Автомобиль загорелся.

У автомобилистки диагностировали перелом ключицы и ушиб левого плеча. Пострадавшую госпитализировали.