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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 14:36

В ДТП в Жирятинском районе пострадали двое детей и женщина

Автомобилистка не учла метеоусловия и дорожную ситуацию
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в Жирятинском районе пострадали автомобилистка, трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Автоавария случилась в начале второго дня в субботу, 19 ноября, на девятом километре автодороги Брянск-Смоленск-Жирятино", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

34-летняя женщина за рулем "Рено Аркана" не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась с "Рено Симбол", за рулем которой была 26-летняя девушка.

У женщины за рулем первой иномарки диагностировали сотрясение мозга, травму головы, растяжение связок, ушибы колена и кисти. Ее отпустили с назначением лечения.

Во второй иномарке ехали дети. У трехлетней девочки переломы таза и нижней челюсти. У шестилетнего мальчика - ушиб мозга. Пострадавших детей госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.