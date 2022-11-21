В Брянской области прогнозируют гололед и мокрый снег 22 ноября

В Брянской области во вторник, 22 ноября, прогнозируют гололед и мокрый снег. Возможно налипание снега, на дорогах гололедица, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью обещают сильные осадки - дождь и мокрый снег.

Из-за непогоды возрастает вероятность чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, отключение электроснабжения, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и боковой интервал. О неудовлетворительном состоянии дорожного полотна сообщать в дорожные службы.