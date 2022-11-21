Недостроенный дом на улице Красной Гвардии. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске около 200 дольщиков остались без жилья из-за возможного банкротства застройщика. Не удалось достроить два дома в Володарском районе. Один находится на улице Красной Гвардии, он почти готов, другой - на улице Красный Маяк, он не достроен даже наполовину.

В начале лета со строительных объектов вывезли тяжелую технику, сообщает ГТРК "Брянск". Сейчас стройки заморожены.

- Установлено, что с 2018 года по 2022 год на расчетный счет ООО СЗ «Инстрой» от участников долевого строительства перечислены денежные средства для строительства двух многоквартирных домов в Володарском районе, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В ходе исполнения своих обязательств по строительству домов часть денежных средств в сумме около 100 млн рублей была израсходована на иные, не предусмотренные договорами долевого участия нужды, чем участникам долевого строительства причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело завели по статье "Растрата в особо крупном размере".

Компании грозит банкротство. Но в этом случае удастся соблюсти права дольщиков. Они получат компенсацию, исходя из рыночной стоиомсти квартир. Деньги на это выделят из Фонда развития территорий.

Второй вариант - дома может достроить другая компания. Но желающих пока не нашлось.