Фото: Кировская обувная фабрика реставрации обуви.

Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь и купить новую!

В продаже имеется широкий ассортимент новой качественной обуви!

Ждем Вас:

24 ноября в г. Сельцо ДК им.В.В.Мейпариани, с 15.00 до 18.00

25 ноября : в г. Жуковке ,Центральный рынок, здание администрации,

г. Брянск, ДК Глухонемых, ул. Красноармейская,13, с 9.00 до 18.00

с 9.00 до 13.00 в рп. Дубровка Дом Быта с 15.00 до 18.00

26 ноября: в г. Брянске ,ДК им. Кравцова с 9.00 до 14.00

Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной. Доверьтесь профессионалам своего дела, недорого и в короткие сроки мастера произведут: *Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов); *Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи; *Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы. *Полную реставрацию старой обуви Низкие цены и высокое фабричное качество работы, индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей. Вступайте в группу и будьте в курсе всех новостей https://vk.com/bryanskobuv Реклама.