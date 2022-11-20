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НовостиОбщество20 ноября 2022 12:52

В Брянской области дороги от снега очистили 219 машин

За сутки израсходовали 4,8 тысячи тонн песка и соли
Марина АНТОНОВА

В Брянской области дороги регионального и межмуниципального значения от снега чистили 219 единиц техники. Она работала всю ночь 20 ноября, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

За минувшие сутки израсходовали 4856 тонн песко-соляной смеси. Реагентом обработали 3635 километров дорог, от снега очистили 7577 километров проезжей части и 904 километра обочин.

В управлении поясняют, что если машина едет с поднятым ковшом, значит дорога уже очищена и ее посыпают песком. Разбрасывающее оборудование находится позади машины.