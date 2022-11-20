В Унече 60-летняя автомобилистка сбила 6-летнюю девочку на зебре

В Унече автомобилистка за рулем ВАЗ-211540 сбила шестилетнюю девочку на переходе. ДТП случилось в половину восьмого утра в пятницу, 18 ноября, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Женщина ехала в сторону улицы Крупской. Ребенок перебегала проезжую часть. Она была с матерью. По ее словам, девочка перед переходом дороги вырвалась и побежала вперед.

У пострадавшей диагностировали переломы голени и плечевой кости. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят поверку по факту аварии.