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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 12:29

В Унече 60-летняя автомобилистка сбила 6-летнюю девочку на зебре

Ребенка госпитализировали с переломами
Марина АНТОНОВА

В Унече автомобилистка за рулем ВАЗ-211540 сбила шестилетнюю девочку на переходе. ДТП случилось в половину восьмого утра в пятницу, 18 ноября, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Женщина ехала в сторону улицы Крупской. Ребенок перебегала проезжую часть. Она была с матерью. По ее словам, девочка перед переходом дороги вырвалась и побежала вперед.

У пострадавшей диагностировали переломы голени и плечевой кости. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят поверку по факту аварии.