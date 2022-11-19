В Брянской области из-за снегопада ввели план "Дорога"

В Брянской области из-за снегопада 19 ноября Госавтоинспекция ввела план "Дорога". Его задачей является выявление участков, где проехать очень сложно. И направить туда обслуживающие организации для расчистки.

По информации УГИБДД по Брянской области, на три часа дня в Брянске было расчищено от снега две улицы - Фокина и Горького. До этого они были перекрыты. Дорога идет на них с большим уклоном.

В горадминистрации сообщили, что днем в субботу в городе работало 20 комбинированных дорожных машин во всех районах, шесть тракторов и шесть погрузчиков. Но встретиться с ними в течение дня посчастливилось далеко не всем автомобилистам.

- Дороги не чищены, сужены, скользко, машины кидает, - жалуются водители.

Автомобилистов просят соблюдать боковые интервалы и скоростной режим.

- В случае осложнения обстановки возможна полная остановка движения транспорта по некоторым улицам, путепроводам и участкам дорог с подъемами - спусками, - говорят в Госавтоинспекции.

Снегопад прогнозировали накануне. Коммунальные службы готовились. Но в субботу вновь не справились с очисткой дорог вовремя.