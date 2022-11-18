В Брянске начальника участка предприятия ЖКХ будут судить за смерть работника

В Брянском районе будут судить начальника участка муниципального предприятия ЖКХ за смерть работника. ЧП произошло 1 августа в деревне Тиганово. На улице Садовой ремонтировали прорыв водопровода.

По версии следствия, начальником участка не обеспечил требования безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ. Земояные стенки котлована обрушились. Работник предприятия при этом погиб.

- В настоящее время предварительное следствие окончено, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.