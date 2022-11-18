Брянцев предупредили о метели и снежных заносах 19 ноября

Жителей Брянской области предупредили о непогоде, которая обрушится на регион 19 ноября. Синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, днем - местами сильный, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду ночью и 8-13 метров в секунду днем. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды возможны обрушения слабоукрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ, ухудшатся дорожные условия. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.