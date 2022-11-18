В Брянске в социальной пятиэтажке на улице Витебской возводят второй этаж. В новый дом переедут жильцы 20 аварийных домов. В доме построят 138 квартир - 98 - однокомнатных, 39 - двухкомнатных и одна трехкомнатная.

- На стройке будут работать два башенных крана на рельсовом ходу, - говорят в пресс-служба Брянской городской администрации. - Первый из них уже установлен и используется. На этой неделе каменщики приступили к кладке кирпича на третьей блок-секции. Ежедневно на стройке трудятся до 35-40 человек в зависимости от выполняемых задач.

На строительство дома выделили больше 335 миллионов рублей. Работы планируется завершить в 2023 году.