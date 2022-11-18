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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:59

В Брянске вновь не будут ходить троллейбусы на выходных

19 и 20 ноября работы проведут на тяговых подстанциях
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на ближайших выходных, 19 и 20 ноября, вновь не будут ходить троллейбусы. Это связано с работами на тяговых подстанциях, их отключат от электричества.

На маршруты троллейбусов №1, 9 и 11 выпустят автобусы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На прошлых выходных тяговые подстанции тоже отключали от электроэнергии, но работы завершили за один день. В воскресенье электрический транспорт вышел на линии.

В любом случае, в понедельник троллейбусы будут работать по обычному расписанию. А полностью работы на тяговых подстанциях и высоковольтных линиях контактной сети обещают завершить к середине декабря.