В Брянской области ВСУ очередной раз обстреляли поселок Белая Березка

В Брянской области днем 17 ноября ВСУ очередной раз обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Десять снарядов попало на территорию бывшего пионерского лагеря имени Гагарина. Ни детей, ни взрослых в нем не было. Корпуса планировали использовать как резервное жилье, сообщает "Мэш".

- Мой родной рабочий поселок Белая Березка Брянской области в эти часы подвергается сильному обстрелу со стороны украинских нацистов, - написал известный синоптик Евгений Тишковец. - Взрывы слышны на окраинах поселка и в районе пионерского лагеря им. Ю.А.Гагарина. Люди спустились в подвалы. Наша артиллерия начала наносить ответные удары по противнику. Поселок постепенно превращается в призрак. Держитесь, мои дорогие земляки, мужества и выдержки Вам! Храни Вас Бог!

После обстрела в соцсетях появились фотографии осколков снарядов. Некоторые из них были весом больше двух килограммов. К счастью, во время обстрела никто не пострадал. Не повредили снаряды и здания в Белой Березке.