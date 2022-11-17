В Брянске с артистом Владимиром Мусатовым простятся 18 ноября

Фото: Брянский драмтеатр.

В Брянске с артистом Владимиром Мусотовым простятся в пятницу, 18 ноября. Гражданская панихида пройдет с 11 до 12 часов в областном драмтеатре.

Владимир Мусатов скончался 16 ноября после продолжительной болезни. Ему было 77 лет.

Владимир Андреевич родился 16 июня 1945 года в городе Нукус Каракалпакской АССР. После окончания Саратовского театрального училища служил в театрах Архангельска и Ульяновска. С 1974 года - актер Брянского драматического театра. Он был занят в постановках «Эхо брянского леса», «Горе от ума», «В графе «отец» – прочерк», «Берег», «Выбор», «Васса Железнова», «Дмитрий Донской», «Поднятая целина», «Чилийская трагедия», «Картины московской жизни», «Пастух и пастушка» «Дорогая Памела», «Ретро», «Не был, не состоял, не участвовал…», «Вечер французских водевилей», «Князь Серебряный», «Кин IV». Спектакли относят к золотому фонду в истории драмтеатра.

С 1999 по 2009 год Владимир Мусатов был актером ТЮЗа. Играл в спектаклях «Он завещал ее нации», «Васса Железнова», «Волки и овцы», «Безобразная Эльза». В 2004 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

С 2009 года актер вновь вернулся в театр драмы.

- Как ветеран Брянской драмы вел большую работу по сохранению истории театра, - говорят коллеги. - Его воспоминания всегда полны точных актерских зарисовок, трепетного личностного отношения и, конечно, театральных баек, что делает образы легендарных актеров и режиссеров объемными и достоверными.

Театр выражает глубокое соболезнование родным и близким Владимира Мусатова.