В Брянске ищут свидетелей смертельной аварии на Станке Димитрова

В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельной аварии на проспекте Станке Димитрова. ДТП случилось 28 сентября около половины десятого вечера. Водитель "Лады" ехал по проспекту со стороны улицы Красноармейской в сторону Каражичской. У дома №67 он резко повернул руль вправо, чтобы избежать опасной ситуации. В результате машина выехала на тротуар и врезалась в столб.

Автомобилиста госпитализировали. 29 сентября он скончался в больнице.

Полицейские просят откликнуться очевидцев аварии.

Старший следователь СО СУ УМВД России по Брянской области: (4832) 67-03-53.