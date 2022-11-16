В Брянске открыли Центр ядерной медицины

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске 15 ноября на базе областной больницы открыли Центр ядерной медицины. В нем установили диагностический комплекс, позволяющий проводить высокоточную диагностику онкологических заболеваний методом ПЭТ-КТ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Метод является удобным и безопасным для пациента, - говорят в правительстве. - С его помощью можно обнаружить мельчайшие опухолевые очаги в организме на самых ранних стадиях развития патологического процесса, а также проводить раннюю диагностику рецидивов и метастазов.

Сканер рассчитан на пять тысяч исследований в год. Площадь ядерного центра - 617 квадратных метров. На его создание потратили около 250 миллионов рублей.

До открытия центра брянским пациентам приходилось ездить на подобные исследования в Орел или Москву. Сейчас по полису ОМС на него могут направить врачи-онкологи с направлением от консилиума Брянского областного онкологического диспансера.