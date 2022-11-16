Жителя Брянска отправили на 11 лет в колонию за гибель женщины после поджога

38-летнего жителя Бежицкого района Брянска приговорили к 11 годам колонии строгого режима за мучительную смерть женщины. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что 25 ноября прошлого года пьяный обвиняемый был в квартире на улице Ново-Советской. Он поссорился с 43-летней знакомой. После облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и бросил в нее зажигалку с открытым пламенем. На потерпевшей загорелась одежда и волосы.

Пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами 55% поверхности тела. 14 декабря 2021 года она скончалась в больнице.