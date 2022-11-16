Президент Владимир Путин поддержал создание мемориального комплекса на месте концлагеря Дулаг-142 в Брянске

Фото: Анастасия ГЕРАСИМЕНКО.

Президент Владимир Путин поддержал создание мемориального комплекса на месте бывшего немецкого концлагеря Дулаг-142 в Брянске. Об этом глава государства сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа», которое прошло 15 ноября в режиме видеоконференции.

В нем участвовала директор Государственного архива Брянской области Анастасия Каратаева. В своем выступлении она рассказала о проекте "Без срока давности", какую работу по нему проводят в нашем регионе. Инициативу создать на месте бывшего концлагеря музей принадлежит брянскому губернатору Александру Богомазу.

Напомним, территория пересыльного лагеря Дулага-142 до недавнего времени принадлежала 85-му ремонтному заводу. В России нет подобного комплекса зданий времен Великой Отечественной войны. В Володарском районе Брянска сохранилось около 20 построек, в которых, в том числе, содержали узников. На территории завода находится братские могилы. По предвариетльным данным, в них захоронено около 40 тысяч мирных жителей.

Год назад проект мемориального комплекса разработали студенты из Санкт-Петербурга. Но реализовывать его пока не собирались из-за недостатка финансов.