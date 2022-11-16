Семерых брянцев будут судить за организацию незаконных азартных игр

Семерых жителей Брянской области будут судить за организацию и проведение азартных игр. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Главный организатор, житель Брянска, уже умер. Поэтому уголовное преследование в отношении него прекратили. Остальные семь человек в 2018-2019 годах помогали ему проводить азартные игры в арендованных помещениях Советского и Володарского районов Брянска. Шестеро из них являлись операторами в залах. Еще один следил за порядком и собирал выручку.

- Участниками противоправной деятельности приобретена необходимая для ее осуществления компьютерная техника и программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - говорят следователи.

Кстати, некоторые обвиняемые уже осуждены за похожие преступления.