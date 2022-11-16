В Унечском районе приостановили работу мясокомбината до постройки очистных сооружений

В Унечском районе через суд приостановили деятельность мясокомбината до постройки предприятием локальных очистных сооружений. Решение Унечского районного суда пытались обжаловать.

- Апелляционным определением Брянского областного суда от 14 ноября 2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, - говорят в прокуратуре Брянской области. - Решение суда находится на исполнении.

На деятельность мясокомбината, особенно неприятный запах, стали жаловаться местные жители. На место выехала природоохранная прокуратура. Оказалось, что жидкие отходы производства сбрасывали в котлован на территории предприятия. Отходы переливались за территорию мясокомбината. Неочищенные отходы производства попадали в овражную балку, которая соединяется с истоком реки Стешна и впадает в водоем рыбохозяйственного значения.

Кроме строительства очистных, предприятие должно рекультивировать загрязненные неочищенными сточными водами земельные участки, прилегающие к территории мясокомбината. А также очистить котлован на территории предприятия и канализационную систему от жидких бытовых отходов.