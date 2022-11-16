В Клинцовском районе инженера осудили за гибель ребенка, упавшего в люк

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Клинцовском районе инженера предприятия осудили за гибель пятилетнего мальчика, упавшего в открытый люк. 50-летнему мужчине назначили полтора года ограничения свободы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что инженер по трудоемким процессам СПК «Родина» отвечал за обслуживание водопроводной сети в селе Великая Топаль. Он не обеспечил откачку воды из колодца. 25 апреля в него упал маленький ребенок и утонул. Судя по снимкам, люк был прикрыт деревянным щитом, но мальчику не помешало его открыть.

Инженера судили по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Приговор Клинцовского районного суда пока не вступил в законную силу.