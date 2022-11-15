Николай Патрушен провел в Брянске совещание по обеспечению безопасности регионов ЦФО

Фото: Совет безопасности России.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Брянске совещание по обеспечению безопасности в регионах Центральной России. Оно состоялось во вторник, 15 ноября, в областном правительстве. На совещании присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главы регионов ЦФО, представители федеральных министерств и ведомств, сообщают в пресс-службе Совета безопасности РФ.

На совещании обсудили дополнительные меры антитеррористической защищенности важных и потенциально опасных объектов: энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций и других общественных мест. Отдельно рассмотрели вопросы безопасности в приграничных районах. Дали поручения по снабжению Вооруженных Сил РФ и поддержки семей мобилизованных.

После совещания Николай Патрушев встретился с брянским губернатором Александром Богомазом. А затем отправился в Журиничи, где расположен тепличный комбинат.