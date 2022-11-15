В Брянске открыли движение по полукольцу на Объездной в сторону Бежицы

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске открыли движение по полукольцу на улице Объездной в сторону Бежицкого района. Полноценную развязку на пересечении Объездной с улице Ильи Иванова построят после завершения земляных работ. Здесь прокладывают ливневку и переносят коммуникации.

- Подрядчик уже переустроил около 600 метров водопроводной и канализационной сетей, - говорят в Брянской городской администрации. - Сейчас дорожники продвинулись вглубь территории бывшего аэропорта. Здесь они отсыпали около 700 метров грунта, прокладывают ливневку.

При строительстве улицы Ильи Иванова администрации придется выкупить участки, попадающие в область строительства. Готовность дороги составляет на данный момент 17%. Срок ее сдачи - в 2024 году.