Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянск прибыли девять новых троллейбусов, закупленных по крупному инвестиционному проекту. Шесть из них вышли на линию. Три машины находятся в стадии приемки, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

До конца 2022 года планируют закупить всего 40 троллейбусов. Остальные 60, которые нужны для полного обновления троллейбусного парка, придут только в следующем году.

До середины декабря 2022 года обещают полностью реконструировать контактную сеть для троллейбусов.

- К завершению подходит замена кабельных линий, одновременно ведется капитальный ремонт зданий тяговых подстанций с установкой нового оборудования, - говорят в правительстве. - 20 ноября будет закончена высоковольтная часть, и к середине декабря будут полностью завершены все работы. Современные троллейбусы и надежная работа системы воздушной контактной сети позволят как повысить комфорт и безопасность для жителей и гостей области, так и простимулировать занятость и экономическое развитие брянских предприятий.