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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:56

В Брянской области усилили энергосистему приграничных районов

Об этом губернатору рассказал руководитель энергокомпании
Марина АНТОНОВА

В Брянской области усилили энергосистему приграничных районов. Об этом губернатору на встрече рассказал руководитель энергокомпании.

- Укомплектован аварийный запас, запитана мощная дизель-генераторная установка для усиления при аварийных режимах работы, - говорят в пресс-службе областного правительства. - Подготовлено все необходимое для минимизации времени ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

В приграничных районах энергетики сформировали дополнительные мобильные бригады.

Напомним, ВСУ иногда атакуют объекты энергосистемы районов, граничащих с Украиной. Среди последних ЧП, оставивших Климовский район без света, - подрыв опоры ЛЭП.