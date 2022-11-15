В Брянской области усилили энергосистему приграничных районов. Об этом губернатору на встрече рассказал руководитель энергокомпании.

- Укомплектован аварийный запас, запитана мощная дизель-генераторная установка для усиления при аварийных режимах работы, - говорят в пресс-службе областного правительства. - Подготовлено все необходимое для минимизации времени ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

В приграничных районах энергетики сформировали дополнительные мобильные бригады.

Напомним, ВСУ иногда атакуют объекты энергосистемы районов, граничащих с Украиной. Среди последних ЧП, оставивших Климовский район без света, - подрыв опоры ЛЭП.