В Брянске начали срезать старый асфальт на улице Куйбышева

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в понедельник, 14 ноября, начали срезать старый асфальт на улице Куйбышева. Подрядчик планирует завершить этот вид работ за несколько дней.

- Движение по улице не слишком интенсивное, однако работу подрядчика могут замедлить припаркованные вдоль дороги автомобили, - говорят в мэрии. - В связи с этим Брянская городская администрация обращается к автовладельцам с повторной просьбой временно не парковать личный транспорт на ремонтируемом участке.

Капитальный ремонт дороги идет на участке 750 метров - от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова. После того, как срежут новый асфальт, начнут менять плиты перекрытия канализационных колодцев. Их на участке 70 штук. Затем планируют уложить нижний слой асфальта. Если погода позволит, то и верхний слой. Если нет, перенесут эти работы на следующий год.

На улице Куйбышева установят светодиодное освещениеи уложат около 1200 квадратных метров тротуарной плитки.