От властей Брянска через суд требуют построить ливневку у жилого дома

От властей Брянска через суд требуют построить ливневую канализацию у жилого многоквартирного дома. Исковое заявление прокуратура подала в Советский районный суд, сообщают в пресс0службе надзорного ведомства.

На застой воды пожаловались жители четвертого подъезда дома №85 на улице Софьи Перовской. Прокуратура еще летом провела проверку. Выяснилось, что беспрепятственный отвод ливневых вод от жилого дома не обеспечивается. Поэтому комитету ЖКХ внесли представление. Его рассмотрели, но никаких мер не приняли.

- Работы по организации водоотведения ливневых вод от вышеуказанного

жилого дома не начаты, надлежащая система водоотведения отсутствует, - говорят в прокуратуре.

Сейчас иск прокуратуры рассматривают в суде.