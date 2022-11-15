В Брянской области ВСУ атаковали с беспилотника нефтеналивной терминал

В Брянской области ВСУ с беспилотника атаковали нефтеналивной терминал Жеча в Стародубском районе. Около девяти часов вечера в понедельник, 14 ноября, сотрудники предприятия услышали взрывы, сообщает SHOT.

После осмотра территории терминала выяснилось, что загорелся один из 20-тонных резервуаров. В нем было около трех тонн нефти. Пожар быстро потушили.

Предположительно, на резервуар сбросили неустановленный боеприпас с беспилотного аппарата.

Брянские власти информацию об атаке не прокомментировали.

Напомним, на нефтеналивной терминал уже подали снаряды. 30 апреля на территорию России пытался проникнуть вражеский самолет. При попытке его сбить сработала система ПВО. Осколки упали на поселок Жеча. Поврежденным оказалась обшивка технологического здания нефтеналивного терминала.