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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:25

В Брянске 15 ноября ограничат движение и парковку

Марина АНТОНОВА

В Брянске во вторник, 15 ноября, ограничат движение и парковку на некоторых улицах. С полуночи нельзя будет оставить машину на территории у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, у Брянского государственного университета и у домов №33, 35, 37, 39 на проспекте Ленина.

С 16.00 до 17.00 ограничат движение по улице Арсенальской и по участку от улицы Бежицкой до департамента образования и науки Брянской области.

- Исключение будет сделано для транспортных средств участников мероприятий, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - говорят в мэрии.