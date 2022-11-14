Руководителя брянского благотворительного фонда наградили медалью Уполномоченного по правам человека

Фото: благотворительный фонд "Ванечка".

Руководителя брянского благотворительного фонда "Ванечка" Ирину Цыганкову наградили медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - "Спешите делать добро". В этом году ее получили 12 человек.

- Медаль Уполномоченного в Российской Федерации - одна из немногих наград, которая вручается не известным политикам или профессиональным правозащитникам, а обычным людям, - говорят в фонде. - Самое главное в этой награде то, что она объединяет людей с разными взглядами, принципами и жизненными позициями во имя добра.

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации направили официальное письмо от детского омбудсмена Брянской области. Оно было подкреплено большим пакетом документов на соискание награды. Благотворительный фонд «Ванечка» появился после личной трагедии Ирины Николаевны почти десять лет назад. За эти годы фонд направил в помощь брянским тяжелобольным детям почти 25 миллионов рублей.

Ирине Цыганковой вручат награду в начале декабря в правительстве Брянской области.