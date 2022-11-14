В Злынке водитель иномарки сбил двух пьяных пешеходов

В Злынке водитель автомобиля "Мазда 6" сбил двух пешеходов: 28-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. ДТП случилось около семи часов утра в воскресенье, 13 ноября, на улице Республиканской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летний автомобилист ехал по улице, пешеходы шли в попутном направлении.

У мужчины диагностировали перелом бедра. Женщина получила перелом ноги и ссадины на лице. Пострадавших отпустили лечиться дома.

- У 28-летнего мужчины установлено состояние опьянения 0,43 мг/л, - говорят в Госавтоинспекции. - У женщины - 1,320 мг/л.